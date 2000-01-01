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Трое охранников в резиденции Нетаниягу заражены COVID-19 | Фото:13.06 19:42   MIGnews.com

Трое охранников в резиденции Нетаниягу заражены COVID-19

В субботу, 13 июня, у трех охранников в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает JP.

Офис премьер-министра сообщил, что эти три человека работают снаружи резиденции и не имеют прямого контакта с Нетаниягу.

В сообщении также говорится, что премьер-министр проходил тест и дал отрицательный результат на COVID-19 несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что в Израиле подтвержден 81 новый случай заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 18 876, из которых 3257 в настоящее время находятся под наблюдением врачей.


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