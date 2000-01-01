13.06 19:42 MIGnews.com
Трое охранников в резиденции Нетаниягу заражены COVID-19
В субботу, 13 июня, у трех охранников в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает JP.
Офис премьер-министра сообщил, что эти три человека работают снаружи резиденции и не имеют прямого контакта с Нетаниягу.
В сообщении также говорится, что премьер-министр проходил тест и дал отрицательный результат на COVID-19 несколько дней назад.
Ранее сообщалось
, что в Израиле подтвержден 81 новый случай заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 18 876, из которых 3257 в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
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