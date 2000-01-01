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В Иране казнят `шпиона` Моссада и ЦРУ | Фото:13.06 19:09   MIGnews.com

В Иране казнят "шпиона" Моссада и ЦРУ

В субботу, 13 июня, Иран предоставил новую информацию о человеке, который был арестован "за шпионаж в пользу израильского Моссада и Центрального разведывательного управления США".

Представитель судебной власти Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что Махмуд Мусави Маджд проживал в Сирии в последние годы вместе со своей семьей в неопределенным статусе.

По его словам, Маджд был в контакте с иранскими военными советниками во время сбора информации о министре обороны Ирана, КСИР и движении военных чиновников, включая начальника Сил Кудса генерала Кассема Солеймани, который был убит в результате авиаудара США в Багдаде в январе.

В сообщении говорится, что Маджд был арестован до убийства Сулеймани и не был связан с его убийством. Он будет "казнен" после того, как Верховный совет оставил в силе свое решение. Эсмаили добавил, что Маджду были выплачены крупные суммы денег из Моссада и ЦРУ.


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