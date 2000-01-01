14.06 03:33 MIGnews.com

В Париже проходят массовые протесты против расизма в полиции

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В субботу, 13 июня, в Париже на центральной площади собрались тысячи людей, протестующих против расизма и насилия со стороны полиции. Об этом сообщает Reuters.Протест не был согласован с властями, пишут СМИ.Отмечается, что в ходе демонстранции силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы.Протест был приурочен смерти Адама Траоре, 24-летнего темнокожего мужчины, скончавшегося в 2016 году во время задержания под Парижем, а также убийством Джорджа Флойда в Соединенных Штатах.