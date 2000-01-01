Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Париже проходят массовые протесты против расизма в полиции | Фото:14.06 03:33   MIGnews.com

В Париже проходят массовые протесты против расизма в полиции

В субботу, 13 июня, в Париже на центральной площади собрались тысячи людей, протестующих против расизма и насилия со стороны полиции. Об этом сообщает Reuters.

Протест не был согласован с властями, пишут СМИ.

Отмечается, что в ходе демонстранции силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Протест был приурочен смерти Адама Траоре, 24-летнего темнокожего мужчины, скончавшегося в 2016 году во время задержания под Парижем, а также убийством Джорджа Флойда в Соединенных Штатах.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:32
SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink
02:16
Американцы успешно испытали вакцину от COVID-19
23:59
В России скончался известный актер Сергей Масленников
21:38
Работник в резиденции президента Ривлина болен коронавирусом
21:06
Израиль: 177 новых случаев COVID-19 за сутки
20:47
Игроков Маккаби подозревают в связях с несовершеннолетними
20:15
Вспышка коронавируса: пляжи закрылись для посетителей
19:42
Трое охранников в резиденции Нетаниягу заражены COVID-19
19:32
Что требовал Мандельблитт от Шая Ницана
19:09
В Иране казнят "шпиона" Моссада и ЦРУ
18:41
Араб поблагодарил солдата, который спас его от избиения
18:12
В Европу поставят вакцину от коронавируса к концу 2020 года
17:49
Взрыв бензовоза в Китае: девять человек погибли
16:48
Новый министр: "Кахоль Лаван" выбрала меньшее из двух зол
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  