Взрыв бензовоза в Китае: девять человек погибли

🇨🇳 #BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China's Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown.



🇨🇳 6月13日下午,中国浙江台州附近一辆油罐车发生爆炸。伤亡情况暂不明。 pic.twitter.com/OMURJD8qR7