Атака на раввина в Лондоне: преступника задержали прохожие
В Лондоне арестовали мужчину, который напал с ножом на 50-летнего раввина, сообщает The Guardian.
40-летнего подозреваемого изначально задержали прохожие, которые продержали его на земле до прибытия полиции.
Инцидент произошел на севере города в пятницу, 12 июня. Раввин Альтер Яаков Шлезингер из ешивы Сатмар в Стэмфорд Хилл был легко ранен и уже выписан из больницы.
"Пострадавший был ранен среди бела дня, когда занимался своими делами", - сказал сержант Джеймс Типпл. "Он получил многочисленные ножевые ранения в результате ужасного инцидента, который несомненно, останется с ним надолго".