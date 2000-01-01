13.06 15:48 MIGnews.com

Атака на раввина в Лондоне: преступника задержали прохожие

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В Лондоне арестовали мужчину, который напал с ножом на 50-летнего раввина, сообщает The Guardian.40-летнего подозреваемого изначально задержали прохожие, которые продержали его на земле до прибытия полиции.Инцидент произошел на севере города в пятницу, 12 июня. Раввин Альтер Яаков Шлезингер из ешивы Сатмар в Стэмфорд Хилл был легко ранен и уже выписан из больницы."Пострадавший был ранен среди бела дня, когда занимался своими делами", - сказал сержант Джеймс Типпл. "Он получил многочисленные ножевые ранения в результате ужасного инцидента, который несомненно, останется с ним надолго".