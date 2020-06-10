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В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета | Фото:13.06 15:12   MIGnews.com

В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета

В субботу ночю, 13 июня, в Яффо неизвестные подожгли несколько автомобилей на фоне беспорядков из-за планов по строительству приюта для бездомных на месте бывшего мусульманского кладбища.

Согласно новостному сайту N12, за ночь было зафиксировано 13 случаев вандализма, в том числе подожженные легковые и грузовые автомобили и здание, принадлежащее муниципалитету Тель-Авив-Яффо, в которое попал коктейль Молотова.

Сотрудники пожарной службы потушили возгорания к 4:00 утра. Муниципалитет опубликовал заявление, отметив, что "исполнители этих актов были частью небольшой группы, которая не представляет большинство жителей Яффо".

Также, в сообщении говорится, что эти действия не повлияют на планы по строительству приюта для бездомных и что они будут реализованы "как утверждено судом".

В полиции добавили, что ищут преступников, чье "запугивание ведет к нарушению повседневной жизни жителей, ставит под угрозу человеческие жизни и наносит ущерб имуществу".

Напомним, что в среду десятки демонстрантов вышли на улицы в Яффо, пригороде Тель-Авива, для протеста, который закончился столкновением с полицией и поджогом мусорных баков. Четыре человека были арестованы.




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