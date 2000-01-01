13.06 15:07 MIGnews.com

Бразилия обошла Британию по числу смертей от COVID-19

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Бразилия обошла Великобританию по числу умерших людей, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщают бразильские и британские СМИ.В Британии с конца января коронавирус унес как минимум 41 481 жизней, тогда как в Бразилии скончались 41 901 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на данные правительства.Таким образом, Бразилия вышла на вторую строчку в списке стран с наибольшим числом умерших после США, где умерли 116 тыс. человек, у которых выявили коронавирус.Газета The Guardian подчеркивает, что в Британии число смертей может быть выше и достигать отметки 50 тыс. Также существует вероятность, что в Бразилии в действительности смертность среди зараженных COVID-19 может быть иной. Эксперты считают, что цифры по заражениям и по смертям от коронавируса в этой стране занижены, так как там не проводится достаточное количество тестов.