Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Бразилия обошла Британию по числу смертей от COVID-19 | Фото:13.06 15:07   MIGnews.com

Бразилия обошла Британию по числу смертей от COVID-19

Бразилия обошла Великобританию по числу умерших людей, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщают бразильские и британские СМИ.

В Британии с конца января коронавирус унес как минимум 41 481 жизней, тогда как в Бразилии скончались 41 901 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на данные правительства.

Таким образом, Бразилия вышла на вторую строчку в списке стран с наибольшим числом умерших после США, где умерли 116 тыс. человек, у которых выявили коронавирус.

Газета The Guardian подчеркивает, что в Британии число смертей может быть выше и достигать отметки 50 тыс. Также существует вероятность, что в Бразилии в действительности смертность среди зараженных COVID-19 может быть иной. Эксперты считают, что цифры по заражениям и по смертям от коронавируса в этой стране занижены, так как там не проводится достаточное количество тестов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:48
Атака на раввина в Лондоне: преступника задержали прохожие
15:12
В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета
14:32
Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией
13:33
Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу
13:06
Массовые протесты в Ливане: жители жгут местные банки  
12:35
Израиль попросили вступиться за Хафтара
12:08
ЦАХАЛ задержал палестинского араба в Нахалин
11:42
Во Франции загорелась атомная подлодка: тушили 14 часов
11:11
COVID-19: установлен новый рекорд суточной заболеваемости
10:42
Коронавирус: в Израиле больше 80 зараженных за ночь
10:16
Семья застреленного аутиста требует показать видео инцидента
09:50
В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19
09:18
Игрокам АПЛ напишут Black Lives Matter на футболках
08:53
Конец! Нет больше Ефремова: артист извинился после ДТП
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  