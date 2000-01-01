13.06 13:33 MIGnews.com
Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф разрешил набожным иудеям измерять по субботам температуру на входе в больницу.
По его словам, автоматические электронные приборы для измерения температуры подобны камерам видеонаблюдения на стенах домов.
Установка автоматических приборов для измерения температуры тела посетителей у входа в больницы вызвала серьезные моральные терзания.
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