13.06 13:33 MIGnews.com

Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу

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Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф разрешил набожным иудеям измерять по субботам температуру на входе в больницу.По его словам, автоматические электронные приборы для измерения температуры подобны камерам видеонаблюдения на стенах домов.Установка автоматических приборов для измерения температуры тела посетителей у входа в больницы вызвала серьезные моральные терзания.