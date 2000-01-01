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Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу | Фото:13.06 13:33   MIGnews.com

Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф разрешил набожным иудеям измерять по субботам температуру на входе в больницу.

По его словам, автоматические электронные приборы для измерения температуры подобны камерам видеонаблюдения на стенах домов.

Установка автоматических приборов для измерения температуры тела посетителей у входа в больницы вызвала серьезные моральные терзания.


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