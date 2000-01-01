13.06 13:06 MIGnews.com

Массовые протесты в Ливане: жители жгут местные банки

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Десятки тысяч жителей Ливана вышли на массовые акции протеста в ходе которых активисты жгут отделения местных банков, а также требуют отставки местного правительства.В стране на фоне тотальной коррупции началась экономическая катастрофа— стремительно растут цены на базисные продукты и обесценивания местной валюты по отношению к доллару.Люди не могут купить элементарные продукты питания, такие как рис и масло, и буквально голодают.Несмотря на попытки правительства обуздать падение ливанского фунта в четверг за один доллар давали 6000 фунтов, то есть на 2000 больше, чем в предыдущие дни на черном рынке. Ливанский фунт стабильно держался на уровне 1500 за доллар в течение последних 30 лет.