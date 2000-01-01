13.06 11:42 MIGnews.com

Во Франции загорелась атомная подлодка: тушили 14 часов

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Во французском Тулоне спустя 14 часов потушили возгорание на атомной подводной лодке Perle.Об этом сообщила в субботу, 13 июня, министр обороны страны Флоранс Парли в Twitter."Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50, спустя более 14 часов борьбы. В ней участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им оказывали помощь около 150 человек. Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон", - написала она.Возгорание в носовой части подлодки произошел во твремя ремонтных работ накануне. Пострадавших в результате пожара нет. В момент пожара на подлодке не было ядерного топлива.