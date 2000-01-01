13.06 10:42 MIGnews.com

Коронавирус: в Израиле больше 80 зараженных за ночь

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В ночь между на субботу, 13 июня, в Израиле подтвержден 81 новый случай заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 18 876, из которых 3257 в настоящее время находятся под наблюдением врачей.На сегодняшний день 33 пациента остаются в тяжелом состоянии, 25 из них интубированы. Новых летальных случаев зарегистрировано не было. Здоровыми врачи признали 15,319 человек.