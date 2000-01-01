13.06 11:11 MIGnews.com

COVID-19: установлен новый рекорд суточной заболеваемости

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В мире снова зафиксирован суточный рекорд по приросту новых случаев смертоносного китайского коронавируса COVID-19. Всего на протяжении дня была зафиксирована 141 тысяча новых больных.Так, Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса. По состоянию на субботу, 13 июня, там умерли уже 41 901 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers. Первое место по-прежнему у США - 116 825 умерших.По числу выявленных случаев заражения Бразилия на втором месте - 828 810 инфицированных.Всего в мире коронавирусом заразились 7 739 831 человек, 428 337 заболевших скончались, 3 966 262 человека - выздоровели.