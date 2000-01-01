Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












COVID-19: установлен новый рекорд суточной заболеваемости | Фото:13.06 11:11   MIGnews.com

COVID-19: установлен новый рекорд суточной заболеваемости

В мире снова зафиксирован суточный рекорд по приросту новых случаев смертоносного китайского коронавируса COVID-19. Всего на протяжении дня была зафиксирована 141 тысяча новых больных.

Так, Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса. По состоянию на субботу, 13 июня, там умерли уже 41 901 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers. Первое место по-прежнему у США - 116 825 умерших.

По числу выявленных случаев заражения Бразилия на втором месте - 828 810 инфицированных.

Всего в мире коронавирусом заразились 7 739 831 человек, 428 337 заболевших скончались, 3 966 262 человека - выздоровели.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:42
Во Франции загорелась атомная подлодка: тушили 14 часов
10:42
Коронавирус: в Израиле больше 80 зараженных за ночь
10:16
Семья застреленного аутиста требует показать видео инцидента
09:50
В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19
09:18
Игрокам АПЛ напишут Black Lives Matter на футболках
08:53
Конец! Нет больше Ефремова: артист извинился после ДТП
07:58
ВОЗ: вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной
07:37
Мать аль-Халака обвиняет полицию в сокрытии видео
06:44
Отпуск "накрылся": чем занять себя летом
06:15
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:09
В Румынии придумали антикоронавирусную обувь
04:00
Во Франции загорелась атомная подлодка
03:44
Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда
02:35
Названа наименее уязвимая к COVID-19 группа крови
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  