13.06 08:34 MIGnews.com

Банды организовали массовые хищения арбузов по всему Израилю

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Корреспонденты 12-го канала израильского телевидения сообщают о том, что после масштабной аферы с воровством авокадо криминальные банды организовали новый вид “бизнеса” – масштабные кражи арбузов и продажу их напрямую торговцам овощами и фруктами.В ходе налетов в северном Израиле несколько недель назад были похищены десятки тонн авокадо. Преступники, ни гроша не вложившие в выращивание авокадо, заработали на нем миллионы долларов.Большая часть похитителей авокадо была задержана МАГАВом, и в настоящее время им предъявляются обвинительные заключения.Но к этому времени созрели арбузы – и банды переключились на них. Преступники воспользовались высокими ценами на арбузы – 13-20 шекелей за килограмм и “бегством” покупателей. Преступники срезали цены и завалили рынок “дешевыми” арбузами.Криминальные банды загружали в грузовики арбузы с плантаций по ночам. Они продавали арбузы оптовикам по 30 шекелей за штуку.Банды составили карты плантаций по всему Израилю, с точным указанием часов работы и “слабых точек”. На прошлой неделе МАГАВ задержал двух 60-летних жителей Тверии в момент сбора арбузов в одном из мошавов в Иорданской долине. В их грузовике обнаружено полтонны арбузов.Воры не просто наносят ущерб своими хищениями. Поскольку они собирают арбузы хаотично и неорганизовано, то причиняют большой вред плантациям. Много арбузов при этом просто уничтожается.Задержанные за хищения арбузов говорят, что собирали их "для семьи", а не на продажу. Тем не менее, суд постановил, что они останутся под стражей до окончания следствия и судебного процесса.Между тем, полиция готовится к новой напасти: подходит период сбора урожая винограда. Цена на виноград в этом году побила рекорды – килограмм стоит 50-60 шекелей. Этого не могли не принять во внимание преступники.Полицейские говорят: “Каждый раз, когда цена на фрукты растет, мы готовимся к волне хищений на полях. Мы ожидаем, что в ближайшие дни банды расхитителей появятся в виноградниках в Лахиш и в Иудеи. Мы готовимся к тому, чтобы остановить эту волну хищений”.