Великобритания готова отдать Ассанжа США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что уже подписал документы, на основании которых скандально известный журналист Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, если британские суды поддержат этот шаг.
Глава ведомства в интервью "Би-би-си" также сказал, что теперь только от решения суда зависит, будет ли 47-летний основатель сайта WikiLeaks экстрадирован в США, где ему готовы предъявить очень серьезные обвинения, такие как шпионаж.
Ожидается, что слушание по вопросу экстрадиции в ответ на официальный запрос Вашингтона состоится уже в пятницу, однако решение может быть принято и спустя несколько месяцев.
Как известно, на данный момент Ассанж остается под стражей, будучи приговоренным к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.