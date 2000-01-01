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Великобритания готова отдать Ассанжа США | Фото:13.06 16:19   MIGnews.com

Великобритания готова отдать Ассанжа США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что уже подписал документы, на основании которых скандально известный журналист Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, если британские суды поддержат этот шаг.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщает The Times of Israel.

Глава ведомства в интервью "Би-би-си" также сказал, что теперь только от решения суда зависит, будет ли 47-летний основатель сайта WikiLeaks экстрадирован в США, где ему готовы предъявить очень серьезные обвинения, такие как шпионаж.

Ожидается, что слушание по вопросу экстрадиции в ответ на официальный запрос Вашингтона состоится уже в пятницу, однако решение может быть принято и спустя несколько месяцев.

Как известно, на данный момент Ассанж остается под стражей, будучи приговоренным к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.


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