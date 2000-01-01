Отчет: Полиция расследует только 1 из 4 несчастных случаев
Согласно данным, опубликованным в соответствии законодательством о доступе к информации, полиция не проводила уголовных расследований в 75% несчастных случаев на рабочих местах в период с 2016-го по 2018 годы, которые привели к смертельному исходу или тяжелым травмам работников.
Согласно полицейским документам, из 850 несчастных случаев на производстве за вышеуказанный период времени, когда вызывалась полиция, уголовные дела были открыты только относительно инцидентов с 212 сотрудниками.
Статистика была исследована группой Kav LaOved и опубликована сегодня в ежедневной газете "Гаарец".
По данным Kav LaOved, цифры свидетельствуют о небольшом снижении количества подобных расследований за последние годы. В период с 2011-го по 2015 год уголовные дела открыли по 27,6% инцидентов такого характера.