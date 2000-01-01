13.06 08:40 MIGnews.com

Мусульманина казнят за оскорбление Мухаммеда в Facebook

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Антитеррористический суд Пакистана приговорил к смерти 30-летнего местного жителя, шиита Теймура Разу, который "оскорбил пророка Мухаммеда" в соцсети Facebook. Это первый в истории смертным приговор за публикацию в интернете.Согласно заявлению суда города Мултан, провинция Пенджаб, мужчина признан виновным в богохульстве за "распространение изображений оскорбительного характера". Помимо того, он также обвинен в оскорблении жены пророка и заявлениях против суннитских религиозных лидеров.Стоит отметить, что конкретное содержание "оскорбительных" сообщений остается неизвестным, так как на запросы СМИ, что же именно написал Раза, прокуратура отказалась отвечать аргументируя это тем, что написанное им "слишком оскорбительно, чтобы повторять".Впрочем, пакистанец еще может избежать казни, если выиграет апелляцию в Верховном суде своей страны.Как сообщил изданию Telegraph прокурор Шафик Куреши, полиция арестовала Разу на одной из автобусных остановок, взяв с "поличным" – отобрав у него мобильный телефон и обнаружив на его странице оскорбление мусульманского пророка, за что в Пакистане положена высшая мера наказания.Правозащитники уже отреагировали за решение суда. Amnesty International и Human Rights Watch призывают освободить Теймура от обвинений, назвав его приговор "опасной эскалацией в и без того ядовитой ситуации".В Facebook тоже не остались безучастны."Мы глубоко огорчены и обеспокоены смертным приговором, вынесенным в Пакистане за публикацию в Facebook.Facebook использует мощные системы и инструменты для обеспечения безопасности информации и учетных записей, и мы не предоставляем прямой доступ к данным пользователей ни одному правительству.Мы продолжим защищать наше сообщество от излишнего или чрезмерного правительственного вмешательства", - заявила администрация соцсети.