13.06 17:55 MIGnews.com

В Израиле судили араба, вступившего в ряды ISIS

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Израильский араб во вторник, 13 июня, был осужден за участие в деятельности террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в Ираке.Хайфский районный суд признал 42-летнего Виссама Забидата из северного арабского города Сахнин виновным по нескольким пунктам обвинения, включая членство в террористической организации, членство в незаконной группировке, незаконную военную подготовку и контакты с иностранным агентом.Виссам и его 30-летняя жена отправились в Ирак вместе со своими тремя детьми и провели более года с группой джихадистов, прежде чем, в конце концов, сбежали и отправились обратно в Израиль, как сообщил ШАБАК в своем заявлении.Пока Виссам сражался в рядах "Исламского Государства" в Мосуле, Сабрин Забидат работала в одной из районных больниц террористической группировки. Их трое детей в возрасте 3, 6 и 8 лет были определены в местную школу.К июню 2016 года Забидаты решили вернуться в Израиль. Они связались с членами семьи, которые заплатили тысячи долларов контрабандистам и другим, чтобы они смогли вернуть их.После нескольких неудачных попыток пересечь границу они отправились в Турцию, где их арестовали, прежде чем они вернулись в Израиль.Пару судили отдельно, а в марте его жена, Сабрин, была приговорена к 50 месяцам лишения свободы.Мать Виссама, Фахима, присутствовавшая на судебном процессе, сказала: "Арест моего сына был очень трудным для нас. Я не знаю, что он пережил, и надеюсь, что его освободят и вернутся в семью. Мы все его ждем".За последние несколько лет несколько израильских арабов были приговорены к тюрьме за то, что они пытались, а в некоторых случаях и вступали в ряды боевиков ISISI."Исламское Государство" не имеет широкой поддержки в Израиле, и оценка ШАБАКа показывает, что 50 арабских граждан Израиля отправились в Сирию или Ирак, чтобы присоединиться к этой группировке за последние годы.