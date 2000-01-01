13.06 16:53 MIGnews.com

Авиакатастрофа в Швейцарии: виновен пилот

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Причиной авиакатастрофы швейцарского истребителя F/A-18 в октябре 2015 года во французском регионе Юра стал человеческий фактор. Пилот, который выжил, получив легкие травмы, не смог правильно выполнить аварийные процедуры, как стало известно в ходе расследования.14 октября 2015 года самолет F/A-18 с одним пилотом на борту летал в воздушном пространстве, разделяемом швейцарцами и французами для учений, когда он разбился в поле недалеко от деревни Гламонданс, расположенной к востоку от французского города Безансон.Авиакатастрофа произошла поздно утром во время учений двух самолетов F-5 Tiger, говорится в заявлении правительства во вторник, 13 июня.В отчете отмечается, что подробное расследование показало, что левый двигатель самолета перестал работать, в результате чего самолет начал падать. Пилот направил самолет влево и быстро потерял высоту. Пилот не смог стабилизировать самолет и несколько секунд спустя активировал свое эжекторное сиденье. Он получил легкие травмы при посадке.Правительство заявило, что авиакатастрофа была вызвана ошибкой пилота.Другие причины аварии, такие как технический сбой, здоровье пилота или вмешательство третьей стороны, могут быть исключены, как говорится в отчете.Власти заявили, что пилот мог бы снизить скорость двигателя, что помешало бы ему заглохнуть и позволить пилоту вернуть контроль.Пилот, у которого было более 3000 часов полета, также обвиняется в том, что он не соблюдал признанные уровни безопасности полетов.Было возбуждено расследование против пилота, которого подозревают в нарушении военных правил.