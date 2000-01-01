Обвинительница Бухриса требует с него миллионы

Женщина, обвинившая бывшего командира бригады Голани Офека Бухриса в изнасилованиях, направила к нему письмо, в котором требует выплатить ей компенсацию в размере несколько миллионов шекелей.
20-й канал израильского ТВ сообщает, что адвокат женщины составил соответствующее требование, в котором говорится о “тяжелом ущербе” нанесенном “военнослужащей А” его действиями в период, когда она служила под его командованием.
20-й канал сообщает, что Бухрис теперь должен решить - или выполнить требование женщины, или пойти на риск разбирательства в гражданском суде.
Ранее Бухрис и обвинительница договорились о том, что она снимает с него обвинения в изнасилованиях, а тот признает себя виновным в неуставных отношениях. Бухрис был понижен в чине и приговорен к девяти месяцам тюрьмы условно.