13.06 14:16 MIGnews.com

Умер организатор убийства Анны Политковской

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Лом-Али Гайтукаев, отбывавший пожизненное заключение за убийство российской оппозиционерки, правозащитницы и журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, скончался от "длительной хронической болезни". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на УФСИН по Вологодской области.Как отмечается, Гайтукаев умер 10 июня в межобластной больнице для осужденных на территории исправительной колонии №5.От какой именно болезни он умер, агентство не уточняет. Однако ранее адвокат Гайтукаева Елена Харионовская утверждала, что колонии ее подзащитного избивали, а в 2015 году у мужчины диагностировали цирроз печени, его признали инвалидом второй группы.Напомним, что за исполнение и организацию убийства Политковской в подъезде ее дома Гайтукаев и Рустам Махмудов были осуждены на пожизненные сроки, а три их сообщника – Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов и Сергей Хаджикурбанов – на 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. За слежку за журналисткой бывший милиционер Дмитрий Павлюченков получил 11-летний срок.