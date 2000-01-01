Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Золовка Асада добивается от Германии статуса беженки | Фото: flickr13.06 11:57   MIGnews.com

Золовка Асада добивается от Германии статуса беженки

Родственница сирийского президента Башара Асада бежала из своей охваченной войной страны и сейчас живет в центре мигрантов в районе Варендорф в германской земле Северный Рейн-Вестфалия. Как пишет Westfälische Nachrichten, речь идет о вдове его двоюродного брата.

Представитель муниципальных властей Ральф Хольтштиге заявил, что причина подачи прошения о предоставлении убежища в Варендорфе неизвестна. Как и неизвестны причины, по которым его отклонили. Родственница Асада твердо намерена добиваться своего и уже подала апелляцию.

Газета пишет, что, помимо Сирии, у нее имеется также и гражданство Ливана и что за время своего пребывания в лагере беженцев она неоднократно сталкивалась с враждебностью со стороны своих соотечественников.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:17
Гвинеец заразил израильскую подругу СПИДом
11:28
Молодой араб арестован за протест против ХАМАСа
11:26
Подозрение на теракт: Cтрельба в Мюнхене
10:49
Тель-Авив: Женщину отравили или задушили в отеле
10:11
Пора худеть: Исследователи посчитали полных в Израиле
09:47
Араб назначен вице-президентом БАГАЦа
09:18
Израиль: снова двойное самоубийство в отеле
09:05
Нетаниягу может закрыть офисы Al-Jazeera
08:59
ООН: Ни Израиль, ни ПА не расследуют военные преступления
08:40
Мусульманина казнят за оскорбление Мухаммеда в Facebook
08:19
Афганские милиции пробились к границе Сирии
07:54
Герцог осуждает "фашизацию" Израиля правительством
07:16
"Нормализация с умеренными арабами - главный приоритет"
07:12
На юге Израиля расстрелян адвокат
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus