13.06 11:57 MIGnews.com

Золовка Асада добивается от Германии статуса беженки

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Родственница сирийского президента Башара Асада бежала из своей охваченной войной страны и сейчас живет в центре мигрантов в районе Варендорф в германской земле Северный Рейн-Вестфалия. Как пишет Westfälische Nachrichten, речь идет о вдове его двоюродного брата.Представитель муниципальных властей Ральф Хольтштиге заявил, что причина подачи прошения о предоставлении убежища в Варендорфе неизвестна. Как и неизвестны причины, по которым его отклонили. Родственница Асада твердо намерена добиваться своего и уже подала апелляцию.Газета пишет, что, помимо Сирии, у нее имеется также и гражданство Ливана и что за время своего пребывания в лагере беженцев она неоднократно сталкивалась с враждебностью со стороны своих соотечественников.