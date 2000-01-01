13.06 11:28 MIGnews.com

Молодой араб арестован за протест против ХАМАСа

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Боевики ХАМАСа арестовали молодого араба за критику группировки, которая подстрекает молодежь сектора Газа устраивать демонстрации на границе с Израилем, многим из которых это стоит жизней.Как сообщает Ynet, семья 25-летнего Мохаммеда аль-Талули заявила, что парень был арестован после публикации видео в YouTube, на котором он обвинил группировку в том, что ХАМАС "подталкивает молодежь к смерти", лишь бы оставаться при власти.Напомним, что лишь за последние недели на границе с анклавом солдаты ЦАХАЛа несколько раз вступали в столкновения с палестинцами. В результате два протестующих были убиты.Стоит отметить, что для аль-Талули это задержание стало уже не первым. С января он и его приятели уже несколько раз были арестованы из-за своих протестов против сокращения электроэнергии.