Молодой араб арестован за протест против ХАМАСа

Боевики ХАМАСа арестовали молодого араба за критику группировки, которая подстрекает молодежь сектора Газа устраивать демонстрации на границе с Израилем, многим из которых это стоит жизней.
Как сообщает Ynet, семья 25-летнего Мохаммеда аль-Талули заявила, что парень был арестован после публикации видео в YouTube, на котором он обвинил группировку в том, что ХАМАС "подталкивает молодежь к смерти", лишь бы оставаться при власти.
Напомним, что лишь за последние недели на границе с анклавом солдаты ЦАХАЛа несколько раз вступали в столкновения с палестинцами. В результате два протестующих были убиты.
Стоит отметить, что для аль-Талули это задержание стало уже не первым. С января он и его приятели уже несколько раз были арестованы из-за своих протестов против сокращения электроэнергии.