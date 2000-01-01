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Террорист напал на прохожих в центре Парижа | Фото:13.05 09:47   MIGnews.com

Террорист напал на прохожих в центре Парижа

В субботу, 12 мая, вечером на улице Монсиньи в центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на французские СМИ.

Уточняется, что двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии. Среди раненых есть женщины.

По словам свидетелей, злоумышленник, бородатый темноволосый молодой мужчина, действовал беспорядочно, нападая на случайных прохожих и выкрикивая "Аллах акбар".

Полиция заявила, что мотивы злоумышленника до сих пор неизвестны, а прокуратура называет атаку террористическим актом.

Согласно источнику издания, ответственность за нападение в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Стоит отметить, что теракт произошел возле главного оперного театра города в районе, где находятся бары, рестораны, кинотеатры, которые переполнены людьми в выходные дни.

Неназванный источник сообщил в интервью агентству AFP, что нападавший был застрелен офицером полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в Twitter: "Франция снова заплатила кровью за свою свободу, но не даст врагам шансов на эту свободу посягнуть".






Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования родственникам погибшего и раненых, заявив, что все парижане сочувствуют им.

Полиция расследует обстоятельства теракта и выясняет личность террориста.
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