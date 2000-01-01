Террорист напал на прохожих в центре Парижа

Уточняется, что двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии. Среди раненых есть женщины.
По словам свидетелей, злоумышленник, бородатый темноволосый молодой мужчина, действовал беспорядочно, нападая на случайных прохожих и выкрикивая "Аллах акбар".
Полиция заявила, что мотивы злоумышленника до сих пор неизвестны, а прокуратура называет атаку террористическим актом.
Согласно источнику издания, ответственность за нападение в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Стоит отметить, что теракт произошел возле главного оперного театра города в районе, где находятся бары, рестораны, кинотеатры, которые переполнены людьми в выходные дни.
Неназванный источник сообщил в интервью агентству AFP, что нападавший был застрелен офицером полиции.
Президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в Twitter: "Франция снова заплатила кровью за свою свободу, но не даст врагам шансов на эту свободу посягнуть".
Toutes mes pensées vont aux victimes et aux blessés de l’attaque au couteau perpétrée ce soir à Paris, ainsi qu’à leurs proches. Je salue au nom de tous les Français le courage des policiers qui ont neutralisé le terroriste (1/2).