13.05 08:41 MIGnews.com
В трех церквях Индонезии прогремели взрывы, есть жертвы
В результате взрывов в трех церквях на острове Ява в Индонезии погибли шесть человек и еще 35 получили ранения.
Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает агентство "Синьхуа"
со ссылкой на заявление представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, передает РИА Новости
.
По данным издания, взрывы произошли в городе Сурабая около 7 часов утра по местному времени в ходе воскресных богослужений.
В пресс-службе полиции уточнили, что первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии, в результате чего погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист.
Взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников на улице Арджуно.
После атаки загорелись припаркованные автомобили, начался пожар.
На место происшествия прибыли медики и полиция. Они оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Правоохранители проводят опознание жертв. Ведется расследование инцидента.
По словам представителя полиции Франса Барунга Мангера, нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы.
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