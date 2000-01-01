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14.05 04:17   MIGnews.com

В британской тюрьме скончался "милый убийца"

В британской тюрьме скончался знаменитый серийный убийца Деннис Нильсен. Жертвами маньяка стали около 15 человек в конце 70-х годов прошлого века. О его кончине сообщают СМИ со ссылкой на Министерство юстиции Великобритании.

Деннис Нильсен был известен как "милый убийца". На протяжении пяти лет он заманивал геев к себе домой, где душил их, а после мыл их тела и одевал в чистую одежду.

Потом он их расчленял и либо сжигал, либо варил. В 1983 году он был арестован и приговорён к пожизненному заключению.
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