14.05 04:17 MIGnews.com

В британской тюрьме скончался "милый убийца"

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В британской тюрьме скончался знаменитый серийный убийца Деннис Нильсен. Жертвами маньяка стали около 15 человек в конце 70-х годов прошлого века. О его кончине сообщают СМИ со ссылкой на Министерство юстиции Великобритании.Деннис Нильсен был известен как "милый убийца". На протяжении пяти лет он заманивал геев к себе домой, где душил их, а после мыл их тела и одевал в чистую одежду.Потом он их расчленял и либо сжигал, либо варил. В 1983 году он был арестован и приговорён к пожизненному заключению.