13.05 21:31 MIGnews.com

Названо имя чеченца, напавшего на прохожих в Париже

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Нападение с ножом на прохожих в Париже совершил 21-летний Хамзат Азимов. Об этом сообщают французские СМИ в воскресенье, 13 мая.Как сообщалось ранее, подозреваемым является выходцем из Чечни, а гражданство Франции он получил в 2010 году.В результате жестокого нападения погиб один человек и еще 4 получили ранения.Отмечается, что Азимов был известен французским властям, как сторонник радикальных исламистов.Ранее он не привлекался к ответственности и не задерживался правоохранительными органами.