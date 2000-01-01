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Названо имя чеченца, напавшего на прохожих в Париже13.05 21:31   MIGnews.com

Названо имя чеченца, напавшего на прохожих в Париже

Нападение с ножом на прохожих в Париже совершил 21-летний Хамзат Азимов. Об этом сообщают французские СМИ в воскресенье, 13 мая.

Как сообщалось ранее, подозреваемым является выходцем из Чечни, а гражданство Франции он получил в 2010 году.

В результате жестокого нападения погиб один человек и еще 4 получили ранения.

Отмечается, что Азимов был известен французским властям, как сторонник радикальных исламистов.

Ранее он не привлекался к ответственности и не задерживался правоохранительными органами.
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