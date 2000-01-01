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14.05 03:28   MIGnews.com

Париж: обыск квартиры родителей чеченца, устроившего резню

В квартире родителей Хамзата Азимова, проживающих на севере Парижа, был проведён обыск, их поместили под стражу.

Родители Азимова проживают в 18-м округе Парижа. Сотрудники полиции провели обыск ночью.

Утром родителей уроженца Чечни поместили под стражу.

Также отмечается, что 20-летний Азимов входил в так называемый список FSPRT — реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера, сообщает RT.
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