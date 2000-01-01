13.05 19:27 MIGnews.com

Взрывы в Индонезии устроила семья с детьми

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Взрывы в трех церквях на острове Ява в Индонезии устроила семья с детьми. Отмечается, что глава семейства стоит за первым взрывом, который он осуществил с помощью автомобиля.Двое его сыновей возрастом 16 и 18 лет осуществили второй взрыв с использованием мотоцикла. Третий взрыв осуществили мать вместе с младшими детьми (9 и 12 лет).Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на начальника Национальной полиции Индонезии Тито Карнавиана.В результате взрывов погибли 9 человек и еще 40 получили ранения.