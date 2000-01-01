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Убийство еврейки во Франкфурте13.05 16:59   MIGnews.com

Убийство еврейки во Франкфурте

Тело женщины, идентифицированное как Ирина А., было найдено в парке во Франкфурте 9 мая. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 29-летней еврейки в минувшую пятницу.

Тело женщины обнаружил случайный прохожий, который прогуливался в парке со своей собакой рано утром.

Вскрытие показало, что Ирина была убита. Девушка являлась членом еврейской общины города.

Подозреваемым в убийстве является 50-летний ресторатор Ян М.

Подробности инцидента выясняются.
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