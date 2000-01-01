13.05 16:59 MIGnews.com

Убийство еврейки во Франкфурте

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Тело женщины, идентифицированное как Ирина А., было найдено в парке во Франкфурте 9 мая. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 29-летней еврейки в минувшую пятницу.Тело женщины обнаружил случайный прохожий, который прогуливался в парке со своей собакой рано утром.Вскрытие показало, что Ирина была убита. Девушка являлась членом еврейской общины города.Подозреваемым в убийстве является 50-летний ресторатор Ян М.Подробности инцидента выясняются.