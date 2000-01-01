13.05 16:22 MIGnews.com
Теракт в Афганистане: 9 погибших, десятки раненых
По меньшей мере, 9 человек погибли в результате террористического нападения в Афганистане. Инцидент произошел в провинции Джалалабаде в воскресенье, 13 мая.
Отмечается, что террористы напали на правительственное учреждение, где были убиты 6 человек. В то время как другие дистанционно подорвали автомобиль.
Также в результате нападения были ранены 35 человек.
Один из террористов был ликвидирован.
Пока никто из группировок не взял на себя ответственность за теракт.
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