Боевики, атаковашие иранский парламент приговорены к смерти
Сегодня иранский суд приговорил шестерых боевиков "Исламского государство" к смертной казни за причастность к двум атакам, совершенным 7 июня 2017 года в иранской столице.
Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает агентство IRNA, передает РИА Новости.
Агентство отмечает, что осужденные вправе обжаловать приговор в течение 20 дней.
Террористы атаковали 7 июня 2017 года здание парламента в Тегеране и посвященный лидеру исламской революции мавзолей аятоллы Хомейни. В холл для посетителей парламента вошли четыре вооруженные огнестрельным оружия боевика, которые были переодеты женщинами, и открыли огонь по охранникам. Однако, боевики не успели дойти до административных помещений парламента, так как были ликвидированы.
Другой террорист, также вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по посетителям мавзолея аятоллы Хомейни. Всего в теракте принимали участие пять боевиков. Все они были ликвидированы.
В результате терактов погибли около 20 человек, ранения получили десятки людей.
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".