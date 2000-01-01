13.05 11:10 MIGnews.com

Двадцать солдат отравились в Иерусалиме

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20 солдат ЦАХАЛа, служащие в различных подразделениях, отравились во время пребывания в Бейт Ха-Хайяль в Иерусалиме на прошлой неделе.Солдаты прибыли в Иерусалим для участия в семинаре организации Нахаль, через которую они призывались.Речь идет о пищевом отравлении, предположительно, сальмонеллой. Солдаты, по возвращении в свои части, страдали от диареи, лихорадки и рвоты. Часть пострадавших была помещена в изоляторы.Один из инструкторов семинара, начав получать сообщения о все новых случаях заболевания, осознал, что причина должна быть одна, и вспомнил о жалобах солдат на “отвратительную пищу” и “вонючую рыбу”.Администрация Бейт Ха-Хайяль заявила, что в результате проведенных проверок сальмонеллы на кухне заведения не обнаружено. Тем не менее, кухня закрыта, подрядчик, поставлявший пищу отстранен, и администрация ищет нового подрядчика.