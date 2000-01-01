13.05 10:27 MIGnews.com
Террорист, атаковавший в Париже - уроженец Чечни
Источник во французской судебной системе сообщил, что террорист, убивший 29-летнего мужчину в Париже и ранивший еще четверых, родился в республике Чечня в 1997 году.
Во время атаки
террорист кричал “Аллах Акбар!”. Он был убит полицейскими.
Атака произошла в центре Парижа, близ Оперы.
Отец и мать террориста задержаны.
Министр внутренних дел Франции Жерар Голомб сообщил репортерам, что жизнь раненых вне опасности.
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