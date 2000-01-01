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Террорист, атаковавший в Париже - уроженец Чечни 13.05 10:27   MIGnews.com

Террорист, атаковавший в Париже - уроженец Чечни

Источник во французской судебной системе сообщил, что террорист, убивший 29-летнего мужчину в Париже и ранивший еще четверых, родился в республике Чечня в 1997 году.

Во время атаки террорист кричал “Аллах Акбар!”. Он был убит полицейскими.

Атака произошла в центре Парижа, близ Оперы.

Отец и мать террориста задержаны.

Министр внутренних дел Франции Жерар Голомб сообщил репортерам, что жизнь раненых вне опасности.
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