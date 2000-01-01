Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









В Иерусалиме проходит митинг против переноса посольства США | Фото:13.05 10:24   MIGnews.com

В Иерусалиме проходит митинг против переноса посольства США

По меньшей мере сто израильтян прошли в центре Иерусалима в субботу вечером, чтобы выразить протест против намеченного на 13 мая шествия по случаю Дня Иерусалима.

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, демонстранты протестуют также против переноса американского посольства в Иерусалим.

Протестующие призвали "прекратить эскалацию напряженности, распространение ненависти и провокации, которые подрывают шанс на мир".

"Нам надоели циничные политики, которые пытаются заработать за свой счет политический капитал. Тот, кто действительно любит Иерусалим, борется за свое образование и инфраструктуру, а не передает здесь посольство США, что приведет только к насилию ", - сказал один из организаторов протеста Соф Питиши.

Участники акции несли в руках плакаты с надписью: "Остановить распространение ненависти и провокаций, которые подрывают все шансы на мир".

Напомним, что сегодня тысячи израильтян примут участие в ежегодном параде в Иерусалиме, посвященном 51-й годовщине воссоединения Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:27
Террорист, атаковавший в Париже - уроженец Чечни
10:16
Лапид: только я бросил вызов Нетаниягу по иранской сделке
09:47
Террорист напал на прохожих в центре Парижа
09:36
Кац: Уничтожение тоннеля выявляет настоящее лицо ХАМАСа
09:30
Ха-Поэль Беер Шева - чемпион Израиля по футболу
09:24
Израиль всю ночь праздновал победу на "Евровидении"
09:16
CNN: "военный бюджет Ирана увеличился всего на 30%"
08:49
Мири Регев: Нетта обыграла всех
08:41
В трех церквях Индонезии прогремели взрывы, есть жертвы
08:08
Тысячи палестинцев готовятся к прорыву в Израиль
07:15
Тель-Авив: Десятки тысяч праздновали победу в Eurovision  
07:11
Либерман: ХАМАС блефует о перемирии
05:20
Кирстен Данст стала впервые мамой
04:11
Facebook создает свою криптовалюту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus