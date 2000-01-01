В Иерусалиме проходит митинг против переноса посольства США

По данным издания, демонстранты протестуют также против переноса американского посольства в Иерусалим.
Протестующие призвали "прекратить эскалацию напряженности, распространение ненависти и провокации, которые подрывают шанс на мир".
"Нам надоели циничные политики, которые пытаются заработать за свой счет политический капитал. Тот, кто действительно любит Иерусалим, борется за свое образование и инфраструктуру, а не передает здесь посольство США, что приведет только к насилию ", - сказал один из организаторов протеста Соф Питиши.
Участники акции несли в руках плакаты с надписью: "Остановить распространение ненависти и провокаций, которые подрывают все шансы на мир".
Напомним, что сегодня тысячи израильтян примут участие в ежегодном параде в Иерусалиме, посвященном 51-й годовщине воссоединения Иерусалима во время Шестидневной войны 1967 года.