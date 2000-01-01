Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео13.05 09:45   MIGnews.com

В Турции арестовали няню за насилие над ребенком

Вопиющий инцидент произошел в Турции, где няня жесткого издевалась над двухлетним ребенком. Турецко-украинской семье понадобилась дополнительная помощь по уходу за их сыном.

Поэтому родители пригласили жительницу из украинского города Сумы присматривать за их ребенком.

Надежда Шаповал приехала в Стамбул по туристической визе, где нелегально устроилась в агентство по набору персонала. В этом агентстве “няню” и порекомендовали Марианне, матери ребенка.

Женщина жила в семье на постоянной основе четыре месяца и получала $500.

На прошлой неделе Марианна попала в больницу на срочную операцию. Однако перед тем, как оставить сына с няней, в квартире установили камеры наблюдения.

К такому решению женщину подтолкнул тот факт, двухлетний Яман не хотел оставаться с няней и начал часто плакать. Помимо этого у ребенка появились синяки и ссадины.

Камеры наблюдения зафиксировали ужасающие кадры, где няня грубо обращается с плачущим мальчиком, бьет его и бросает ему памперсы в лицо.

Каким-то образом женщине удалось сбежать, после того как она была разоблачена. Позже она была арестована по подозрению в жестком обращении с ребенком.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:12
Ливан обвинил Израиль во взломе телефонной сети
10:02
В Кабуле прогремел мощный взрыв
09:30
СМИ: КНДР готова вести диалог с США
09:01
От масштабной кибератаки пострадали 74 государства
08:41
Пассажиров лайнера эвакуировали из-за странного разговора
07:59
В Венесуэле убит племянник дизайнера Каролины Эрреры
07:12
Определены особенности вируса, атаковавшего компьютеры
06:15
Кремль: в США одержимы "российским фактором"
04:42
15-метровое существо вынесло на побережье Индонезии  
03:18
Участнице Евровидения 2017 грозит тюрьма
02:47
Названы пять смертельных опасностей Марса
01:09
В Китае выявили случай заражения вирусом Зика
23:39
Дверцу холодильника назвали худшим местом для хранения яиц
22:15
Медведь напугал велосипедистов в Словакии  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus