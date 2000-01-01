13.05 09:45 MIGnews.com

В Турции арестовали няню за насилие над ребенком

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вопиющий инцидент произошел в Турции, где няня жесткого издевалась над двухлетним ребенком. Турецко-украинской семье понадобилась дополнительная помощь по уходу за их сыном.Поэтому родители пригласили жительницу из украинского города Сумы присматривать за их ребенком.Надежда Шаповал приехала в Стамбул по туристической визе, где нелегально устроилась в агентство по набору персонала. В этом агентстве “няню” и порекомендовали Марианне, матери ребенка.Женщина жила в семье на постоянной основе четыре месяца и получала $500.На прошлой неделе Марианна попала в больницу на срочную операцию. Однако перед тем, как оставить сына с няней, в квартире установили камеры наблюдения.К такому решению женщину подтолкнул тот факт, двухлетний Яман не хотел оставаться с няней и начал часто плакать. Помимо этого у ребенка появились синяки и ссадины.Камеры наблюдения зафиксировали ужасающие кадры, где няня грубо обращается с плачущим мальчиком, бьет его и бросает ему памперсы в лицо.Каким-то образом женщине удалось сбежать, после того как она была разоблачена. Позже она была арестована по подозрению в жестком обращении с ребенком.