13.05 09:01 MIGnews.com

От масштабной кибератаки пострадали 74 государства

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Более 45 000 атак было зарегистрировано в 74 странах, включая Великобританию, Индию, Китай, Украину и РФ.Предположительно причиной кибератаки вечером 12 мая, могла стать кража “кибероружия” у Агентства национальной безопасности США. Первыми от рук хакеров пострадали больницы Англии и по другим мировым государствам.Отмечается, что в наибольшей степени заражению подверглась Россия.Так, в Испании были заражены крупные компании, включая телекоммуникационную фирму Telefonica.Сотрудники Лаборатории Касперского проанализировали информацию о заражениях программой-шифровальщиком, которая получила название "WannaCry".Именно с этим вирусом столкнулись компании по всему миру 12 мая.Согласно данным специалистов из Malware Hunter Team, к вечеру пятницы, 12 мая, атака распространилось на США и Южную Америку, хотя Европа и Россия по-прежнему подвергались наибольшему риску.На данный момент эксперты анализируют образцы вредоносного программного обеспечения, чтобы попытаться расшифровать данные.