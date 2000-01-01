13.05 08:41 MIGnews.com

Пассажиров лайнера эвакуировали из-за странного разговора

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Пассажиры самолета в аэропорту Кельна были эвакуированы с борта лайнера из-за подозрительного разговора, пишет немецкое издание Express.Инцидент произошел в ночь на 13 мая. Лайнер должен был отправиться на испанский курорт Майорка. На борту самолета находилось 167 пассажиров.В полиции отметили, что незадолго до вылета двое пассажиров покинули борт, сообщив сотрудникам авиакомпании “опасения из-за содержания услышанного в салоне разговора”.Сбежавшие пассажиры отказались возвращаться на свои места после услышанного.Однако, что именно так напугало двух человек в разговоре, не сообщается.В результате странного инцидента все пассажиры были эвакуированы за несколько минут до вылета. При осмотре багажа никаких подозрительных предметов найдено не было