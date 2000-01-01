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Пассажиров лайнера эвакуировали из-за странного разговора | Фото: Thinkstock13.05 08:41   MIGnews.com

Пассажиров лайнера эвакуировали из-за странного разговора

Пассажиры самолета в аэропорту Кельна были эвакуированы с борта лайнера из-за подозрительного разговора, пишет немецкое издание Express.

Инцидент произошел в ночь на 13 мая. Лайнер должен был отправиться на испанский курорт Майорка. На борту самолета находилось 167 пассажиров.

В полиции отметили, что незадолго до вылета двое пассажиров покинули борт, сообщив сотрудникам авиакомпании “опасения из-за содержания услышанного в салоне разговора”.

Сбежавшие пассажиры отказались возвращаться на свои места после услышанного.

Однако, что именно так напугало двух человек в разговоре, не сообщается.

В результате странного инцидента все пассажиры были эвакуированы за несколько минут до вылета. При осмотре багажа никаких подозрительных предметов найдено не было
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