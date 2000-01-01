13.05 08:41 MIGnews.com
Пассажиров лайнера эвакуировали из-за странного разговора
Пассажиры самолета в аэропорту Кельна были эвакуированы с борта лайнера из-за подозрительного разговора, пишет немецкое издание Express.
Инцидент произошел в ночь на 13 мая. Лайнер должен был отправиться на испанский курорт Майорка. На борту самолета находилось 167 пассажиров.
В полиции отметили, что незадолго до вылета двое пассажиров покинули борт, сообщив сотрудникам авиакомпании “опасения из-за содержания услышанного в салоне разговора”.
Сбежавшие пассажиры отказались возвращаться на свои места после услышанного.
Однако, что именно так напугало двух человек в разговоре, не сообщается.
В результате странного инцидента все пассажиры были эвакуированы за несколько минут до вылета. При осмотре багажа никаких подозрительных предметов найдено не было
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