Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Flickr.com 13.05 07:59   MIGnews.com

В Венесуэле убит племянник дизайнера Каролины Эрреры

В Венесуэле неизвестные жестоко убили племянника всемирно известного венесуэльско-американского дизайнера Каролины Эрреры. Тела 34-летнего Рейнальдо Хосе Эрреры Санчеса и его друга 31-летнего Фабрисио Мендосы были найдены 11 мая в автомобиле возле трассы Каракас — Ла-Гуаира. Молодые предприниматели были похищены в целях грабежа и убиты выстрелами в голову.

У Эрреры остались двое маленьких детей, передает РИА Новости.

По данным организации Observatorio Venezolano de Violencia, в 2016 году Венесуэла заняла самый высокий уровень насилия среди стран, не ведущих военные действия.

Каролина Эррера является знаменитым дизайнером и модельером. В 1980 году она основала компанию Carolina Herrera New York. В 1987 году Эррера выпустила свой первый аромат Carolina Herrera. Успех парфюма оказался настолько масштабным, что позволил профинансировать и создание коллекций одежды.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:41
Пассажиров лайнера эвакуировали из-за странного разговора
07:12
Определены особенности вируса, атаковавшего компьютеры
06:15
Кремль: в США одержимы "российским фактором"
04:42
15-метровое существо вынесло на побережье Индонезии  
03:18
Участнице Евровидения 2017 грозит тюрьма
02:47
Названы пять смертельных опасностей Марса
01:09
В Китае выявили случай заражения вирусом Зика
23:39
Дверцу холодильника назвали худшим местом для хранения яиц
22:15
Медведь напугал велосипедистов в Словакии  
21:21
США: ведущая заговорила по-русски в ожидании “вторжения РФ”  
20:36
Солдат ЦАХАЛа арестован за хранение оружия у себя дома
20:22
Тайвань продолжит помогать США, закупая оружие
20:09
Младича не отпустят на лечение в Россию
20:05
Больницы подверглись атакам хакеров
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus