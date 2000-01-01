В Венесуэле убит племянник дизайнера Каролины Эрреры
В Венесуэле неизвестные жестоко убили племянника всемирно известного венесуэльско-американского дизайнера Каролины Эрреры. Тела 34-летнего Рейнальдо Хосе Эрреры Санчеса и его друга 31-летнего Фабрисио Мендосы были найдены 11 мая в автомобиле возле трассы Каракас — Ла-Гуаира. Молодые предприниматели были похищены в целях грабежа и убиты выстрелами в голову.
У Эрреры остались двое маленьких детей, передает РИА Новости.
По данным организации Observatorio Venezolano de Violencia, в 2016 году Венесуэла заняла самый высокий уровень насилия среди стран, не ведущих военные действия.
Каролина Эррера является знаменитым дизайнером и модельером. В 1980 году она основала компанию Carolina Herrera New York. В 1987 году Эррера выпустила свой первый аромат Carolina Herrera. Успех парфюма оказался настолько масштабным, что позволил профинансировать и создание коллекций одежды.