13.05 07:12 MIGnews.com

Определены особенности вируса, атаковавшего компьютеры

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Специалисты компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, установили особенности вируса-шифровальщика, использованного для массовой кибератаки на компьютеры по всему миру 12 мая, передает ТАСС.Сообщается, что вирус под названием WannaCry (Wanna Decryptor) обладает двумя основными особенностями.Первая заключается в том, что программа “использует эксплоит ETERNALBLUE, который был выложен в открытый доступ хакерами Shadow Brokers”.Другой особенностью вируса является способность сканировать интернет на предмет уязвимых хостов.Кроме того, отмечается, что вирус шифрует не все файлы, а только наиболее “чувствительные” (документы, базы данных, почту).Эксперты также добавили, что для подключения к командным серверам программа использует анонимный браузер Tor.