13.05 22:13 MIGnews.com

Взрыв машины в Мигдаль ха-Эмек. Есть жертвы

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По неподтвержденным источникам в Мигдаль ха-Эмеке взорвалась машина, один человек убит.Информация уточняется.