Суббота, 13 мая 22:34 GMT+02:00
Главная
Новости
Арабо-израильский конфликт
События в Украине
Политика
Происшествия
Экономика
Фоторепортаж
Видео
Life Style
Наука и технологии
Здоровье
Культура
Путешествия
Интервью
Кино
Спорт
Successful People
Экспертиза
Личный взгляд
Знакомства
Опросы
Nakonu.com
13.05 22:13 MIGnews.com
Взрыв машины в Мигдаль ха-Эмек. Есть жертвы
По неподтвержденным источникам в Мигдаль ха-Эмеке взорвалась машина, один человек убит.
Информация уточняется.
Поделиться
Все по теме
В Бат-Яме закидали камнями шаббатний автобус
"Ликудницу" Анат Берко травит ее же бывший помощник
Герцог назвал свое условие для поддержки Биби
Шаббат мешает оценить ущерб от всемирной хакерской атаки
Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео
Атака с ножом в Иерусалиме
Фридман: Израиль не должен вступать в конфронтации с Трампом
Стрельба в Исфии. Есть раненые
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:46
В Бат-Яме закидали камнями шаббатний автобус
21:21
Онлайн-трансляция Евровидения-2017. Список участников финала
20:57
Иордания назвала убийство террориста преступлением Израиля
20:39
Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
20:15
У Пещеры Патриархов арестовали арабку с ножом
19:59
"Ликудницу" Анат Берко травит ее же бывший помощник
19:30
После Brexit Великобритания развалится на куски?
18:57
Герцог назвал свое условие для поддержки Биби
17:57
Шаббат мешает оценить ущерб от всемирной хакерской атаки
17:05
Дочь жены Макрона против сплетен о ее матери
16:24
Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео
15:58
Крупнейшая партия Норвегии - против бойкота Израиля
15:21
В Британии опасаются влияния РФ на парламентские выборы
15:04
Сноуден связал массовые хакерские атаки с АНБ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook
© 2000 — 2014
Письмо в редакцию
Размещение рекламы
Использование информации
Экспорт новостей