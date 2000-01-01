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13.05 22:13   MIGnews.com

Взрыв машины в Мигдаль ха-Эмек. Есть жертвы

По неподтвержденным источникам в Мигдаль ха-Эмеке взорвалась машина, один человек убит.

Информация уточняется.
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