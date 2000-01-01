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В Бат-Яме закидали камнями шаббатний автобус | Фото: Thinkstock13.05 21:46   MIGnews.com

В Бат-Яме закидали камнями шаббатний автобус

Группа неизвестных закидала камнями автобус, принадлежащий частной компании "Ноа Тнуа", которая осуществляет перевозки по субботам. В результате произошедшего у автобусы было выбито лобовое стекло.

Инцидент произошел днем 13 мая в Бат-Яме. Руководство компании уже обратилось за помощью в правоохранительные органы. Они утверждают, что случившееся никак не повлияет на их деятельность.

"Кто-то решил, будто ему не нравится то, что другие люди могут свободно ездить в шаббат. К счастью, повреждения были нанесены только автобусу – никто из пассажиров не пострадал. Мы подали жалобу в полицию. Продолжим работу в штатном режиме", - заявили в компании-операторе.

Ранее мы уже писали о том, что "Ноа Тануа" ("Движение вперед") организовала сбор средств для организации субботних автобусных рейсов до морского побережья.

На их инициативу откликнулись около 2,6 тыс. израильтян, благодаря чему с 15 марта этого года на популярной израильской платформе Headstart "с миру по нитке" им удалось собрать более 313 тысяч шекелей, что вдвое больше их заявленной суммы.
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