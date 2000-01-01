В Бат-Яме закидали камнями шаббатний автобус

Группа неизвестных закидала камнями автобус, принадлежащий частной компании "Ноа Тнуа", которая осуществляет перевозки по субботам. В результате произошедшего у автобусы было выбито лобовое стекло.
Инцидент произошел днем 13 мая в Бат-Яме. Руководство компании уже обратилось за помощью в правоохранительные органы. Они утверждают, что случившееся никак не повлияет на их деятельность.
"Кто-то решил, будто ему не нравится то, что другие люди могут свободно ездить в шаббат. К счастью, повреждения были нанесены только автобусу – никто из пассажиров не пострадал. Мы подали жалобу в полицию. Продолжим работу в штатном режиме", - заявили в компании-операторе.
На их инициативу откликнулись около 2,6 тыс. израильтян, благодаря чему с 15 марта этого года на популярной израильской платформе Headstart "с миру по нитке" им удалось собрать более 313 тысяч шекелей, что вдвое больше их заявленной суммы.