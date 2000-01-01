13.05 15:04 MIGnews.com

Сноуден связал массовые хакерские атаки с АНБ

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден прокомментировал данные о том, что во время совершенной вчера по всему миру массовой кибератаки хакеры применили разработанную АНБ программу.“Несмотря на предупреждения, АНБ создала опасные средства атаки, целью которых может стать западное программное обеспечение (ПО). И теперь мы видим, к чему это привело”, — написал он.Бывший сотрудник АНБ призвал выяснить о вероятности уязвимости ПО, используемого в США, — в частности, в американских больницах.Вчера вечером более 70 стран, включая Россию, США, Великобританию, Китай, Италию, подверглись масштабной хакерской атаке. Вирус, попадая на компьютер, зашифровывает все файлы на нем и требует выкуп. В Великобритании киберпреступники потребовали выплат от медицинского персонала больниц.