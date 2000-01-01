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YouTube 13.05 15:04   MIGnews.com

Сноуден связал массовые хакерские атаки с АНБ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден прокомментировал данные о том, что во время совершенной вчера по всему миру массовой кибератаки хакеры применили разработанную АНБ программу.

“Несмотря на предупреждения, АНБ создала опасные средства атаки, целью которых может стать западное программное обеспечение (ПО). И теперь мы видим, к чему это привело”, — написал он.

Бывший сотрудник АНБ призвал выяснить о вероятности уязвимости ПО, используемого в США, — в частности, в американских больницах.

Вчера вечером более 70 стран, включая Россию, США, Великобританию, Китай, Италию, подверглись масштабной хакерской атаке. Вирус, попадая на компьютер, зашифровывает все файлы на нем и требует выкуп. В Великобритании киберпреступники потребовали выплат от медицинского персонала больниц.
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