13.05 14:26 MIGnews.com

В Турции разбился автобусом с туристами

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По меньшей мере, 17 человек погибли в результате ДТП в провинции Мугла на юго-западе Турции. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, на автотрассе Мармарис — Мугла.Об этом сообщает HaberTurk.Отмечается, что не менее 13 пассажиров получили ранения. На момент аварии в салоне автобуса находились 43 человека.По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте, и автобус сорвался с обрыва, как сообщают местные СМИ.Однако по словам г убернатора провинции Амира Чичека число жертв возросло до 20.