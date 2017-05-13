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СМИ: Вирус-вымогатель остановил один человек | Фото: Thinkstock13.05 14:23   MIGnews.com

СМИ: Вирус-вымогатель остановил один человек

Британские СМИ сообщили, что атаку вируса-вымогателя Wanna Cry остановил местный программист, передает РИА Новости.

Накануне в 74 странах по всему миру началась атака вируса-вымогателя Wanna Cry. Он блокирует компьютер и требует заплатить за разблокировку в биткоинах. Сообщается, что одному из программистов удалось найти доменный адрес вируса.

Таким образом вирус удалось временно остановить. Когда злоумышленники изменят адрес, атака может возобновиться.
Британские эксперты ранее заявили, что киберперступники могут быть связаны с РФ.
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