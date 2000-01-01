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Вирус атаковал Минздрав, МЧС, МВД, РЖД, Сбербанк и Мегафон | Фото: Thinkstock13.05 14:01   MIGnews.com

Вирус атаковал Минздрав, МЧС, МВД, РЖД, Сбербанк и Мегафон

Тревожная красно-белая заставка за считаные часы появилась на тысячах компьютеров по всей планете. Такой кибератаки мир еще не знал! Интернет-вирус под названием WannaCry ("Хочется плакать") зашифровал миллионы документов, фотографий и архивов.

Чтобы вернуть доступ к своим же файлам, пользователям предлагается в течение трех суток заплатить выкуп: сначала — 300 долларов, дальше сумма возрастает. Причем платить требуют в криптовалюте, в биткоинах.

Атакованы около ста стран. Вирус-вымогатель начал с Европы. В Испании — компания Telefonica, банк Iberica, газовая компания Gas Natural, служба доставки FedEx. Позднее WannaCry был зафиксирован в Сингапуре, на Тайване и в Китае, после чего добрался до Австралии и Латинской Америки.

В России вирус ударил по компьютерам "Мегафона", "Сбербанка", а из госорганов — Минздрава, МЧС, РЖД и МВД. Впрочем, везде говорят, что атаки оперативно отражены, а утечки данных не допущено.

"Вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты. Стоит отметить, что утечка служебной информации с информационных ресурсов Министерства внутренних дел России полностью исключена", — заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

IT-специалисты говорят, что впервые WannaCry был замечен в феврале. Сейчас по миру разлетелась его улучшенная версия. ВВС утверждает, что корни вируса произрастают из американского Агентства национальной безопасности, оно, мол, проверяло на устойчивость систему Windows, а коды стали доступны злоумышленникам. А небезызвестный Эдвард Сноуден заявил, что американские спецслужбы, точнее АНБ, причастна к этой кибератаке сама.

По другой версии все той же ВВС, атаку могли устроить идейные противники президента Трампа. Если так, то это — "прекрасные люди". В борьбе за торжество человеколюбия ударили и по социальным объектам.

Так, в Британии удар пришелся на NHS — Национальную систему здравоохранения. Во многих больницах остановлены операции, работает только скорая помощь. Со специальным обращением выступила даже премьер Тереза Мэй
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