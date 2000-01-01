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В ЦАХАЛе просят прощения, что заставили сограждан нервничать | Фото:13.04 08:44   MIGnews.com

В ЦАХАЛе просят прощения, что заставили сограждан нервничать

Пресс-служба ЦАХАЛа принесла официальные извинения гражданам Центрального Израиля, которые вчера разнервничались из-за передвижения над Тель-Авивом большого количества реактивных самолетов.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

В обнародованном заявлении говорится, что "армия сожалеет по поводу паники, которая возникла из-за ее действий".

Военные объяснили, что тренировочные полеты были необходимы для подготовки к празднованию семидесятого Дня независимости Израиля.

По данным издания, для того, чтобы успокоить граждан, в ближайшие дни, представители армии также обнародовали график полетов.

Согласно информации издания, в воскресенье утром тренировочные полеты будут осуществляться над Галилейским морем, в понедельник – над Тель-Авивом, Хайфой, Галилейским морем, Изреэльской долиной, Иерусалимом и Беэр-Шевой, а во вторник – над Тель-Авивом и Иерусалимом.
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