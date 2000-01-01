В ЦАХАЛе просят прощения, что заставили сограждан нервничать

В обнародованном заявлении говорится, что "армия сожалеет по поводу паники, которая возникла из-за ее действий".
Военные объяснили, что тренировочные полеты были необходимы для подготовки к празднованию семидесятого Дня независимости Израиля.
По данным издания, для того, чтобы успокоить граждан, в ближайшие дни, представители армии также обнародовали график полетов.
Согласно информации издания, в воскресенье утром тренировочные полеты будут осуществляться над Галилейским морем, в понедельник – над Тель-Авивом, Хайфой, Галилейским морем, Изреэльской долиной, Иерусалимом и Беэр-Шевой, а во вторник – над Тель-Авивом и Иерусалимом.