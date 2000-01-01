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Facebook13.04 20:40   MIGnews.com

Пригород Парижа: еврея нашли мертвым в собственной квартире

Еврея, проживающего в пригороде Париже, нашли мертвым в собственной квартире в пятницу, 13 апреля.

Об этом сообщает Times of Israel.

Джереми Дахана обнаружил его брат-близнец. Жертву связали, а после задушили полиэтиленовым пакетом.

После того как брат не смог связаться с родственником, он вызвал слесарей, чтобы открыть дверь квартиры, расположенной в административном центре кантона Баньоле.

Отмечается, что в этих апартаментах проводился ремонт, и Дахан нанял двух рабочих из Молдавии.

В полиции считают, что еврей был убит в результате ограбления. Подозреваемыми являются два жителя Молдовы. Один из них был задержан.

Правоохранители проводят поиски второго подозреваемого.

Тревогу забила беременная жена Дахана, которая попросила его брата разыскать мужа, после того как он не вернулся домой.

Отмечается, что пропала машина и дорогие наручные часы.
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