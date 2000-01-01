Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube13.04 20:09   MIGnews.com

Американский комик Уилл Феррел попал в серьезное ДТП

Голливудский актер Уилл Феррел попал в жуткую аварию в калифорнийском округе Ориндж. Об этом сообщает портал TMZ.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 13 апреля. Американский комик был госпитализирован.



Внедорожник Феррела перевернулся после столкновения с другим автомобилем. Кроме актера в салоне машины находились два пассажира и водитель.

По словам очевидцев, серьезные травмы получила женщина из машины Феррелла.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Греки отказываются от военных действий в Сирии
20:40
Пригород Парижа: еврея нашли мертвым в собственной квартире
20:16
WSJ: от уничтожений авиабаз Асада мало толку
19:49
"Отрубить голову любому за израильский флаг в Курдистане"
18:35
ПА: в протестах пострадали 153 араба
17:59
Японец создал огромного аниме-робота
17:28
Эйфелева башня закрыта для туристов
16:58
Власти ПА: 30 арабов ранены в ходе беспорядков
16:31
СМИ пишут, что за Скрипалями РФ следила 5 лет
16:13
Палестинцы заявили о 27 пострадавших в протестах
16:09
ФРГ: есть доказательства использования химоружия в Сирии
15:45
Лапид: это не протест, а преступная организация
15:15
Беременную певицу застрелили за отказ выступать стоя
14:47
Скандальный комик сыграет израильского шпиона
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus