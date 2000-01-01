13.04 20:09 MIGnews.com

Американский комик Уилл Феррел попал в серьезное ДТП

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Голливудский актер Уилл Феррел попал в жуткую аварию в калифорнийском округе Ориндж. Об этом сообщает портал TMZ.Инцидент произошел в ночь на пятницу, 13 апреля. Американский комик был госпитализирован.Внедорожник Феррела перевернулся после столкновения с другим автомобилем. Кроме актера в салоне машины находились два пассажира и водитель.По словам очевидцев, серьезные травмы получила женщина из машины Феррелла.