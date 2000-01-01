Специальные службы Россицской Федерации вели слежку за Сергеем и Юлией Скрипалями. IT-эксперты из Главного разведывательного управления отслеживали адреса е-почты Юлии с 2013 года.
По информации советника правительства Британии по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла, РФ изучала действиею нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки. Программу по подготовке кадров в России открыли в 2000-х годах.
В материале Sky News говорится, что программу по подготовке кадров в России открыли в 2000-х годах.
Как известно, семья Скрипалей была госпитализирована в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.
Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено, ее доставили в безопасное место - госпиталь на одной из военных баз Британии.
Эксперты ОЗХО сообщили о правильности выводов Британии по отравляющему веществу, но его название не сообщили.