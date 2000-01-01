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СМИ пишут, что за Скрипалями РФ следила 5 лет 13.04 16:31   MIGnews.com

СМИ пишут, что за Скрипалями РФ следила 5 лет

Специальные службы Россицской Федерации вели слежку за Сергеем и Юлией Скрипалями. IT-эксперты из Главного разведывательного управления отслеживали адреса е-почты Юлии с 2013 года.

По информации советника правительства Британии по вопросам нацбезопасности Марка Седвилла, РФ изучала действиею нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки. Программу по подготовке кадров в России открыли в 2000-х годах.

В материале Sky News говорится, что программу по подготовке кадров в России открыли в 2000-х годах.

Как известно, семья Скрипалей была госпитализирована в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено, ее доставили в безопасное место - госпиталь на одной из военных баз Британии.

Эксперты ОЗХО сообщили о правильности выводов Британии по отравляющему веществу, но его название не сообщили.
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