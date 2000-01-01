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Фото: pixabay.com - Skitterphoto 13.04 15:15   MIGnews.com

Беременную певицу застрелили за отказ выступать стоя

В Пакистане беременную певицу застрелили на сцене за отказ выступать стоя. Об этом сообщили на Life.Новости.

Пакистанския 24-летняя певица Симона Самун исполняла песни сидя на стуле, находясь на шестом месяце беременности, однако зрителям это не понравилось.

После нескольких отказов выступать стоя, мужчины начали бросать в Симону деньги и тогда она встала. Однако через несколько минут один из зрителей застрелил певицу.

Стрелявшим оказался Тарика Ахмед Джата. Муж погибшей требует суд наказать убийцу вдвойне, за жену и за ребенка.
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