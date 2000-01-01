13.04 15:15 MIGnews.com
Беременную певицу застрелили за отказ выступать стоя
В Пакистане беременную певицу застрелили на сцене за отказ выступать стоя. Об этом сообщили на Life.Новости
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Пакистанския 24-летняя певица Симона Самун исполняла песни сидя на стуле, находясь на шестом месяце беременности, однако зрителям это не понравилось.
После нескольких отказов выступать стоя, мужчины начали бросать в Симону деньги и тогда она встала. Однако через несколько минут один из зрителей застрелил певицу.
Стрелявшим оказался Тарика Ахмед Джата. Муж погибшей требует суд наказать убийцу вдвойне, за жену и за ребенка.
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